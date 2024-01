FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk anlässlich der anstehenden Berichtssaison der Pharmabranche von 775 auf 850 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zwar der Branche gegenüber weiterhin neutral eingestellt und für 2024 vielleicht sogar etwas vorsichtiger gestimmt als für das abgelaufene Jahr, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Einzelwerte aber sei die Rangfolge der Präferenzen sehr klar. Der Fachmann bevorzugt in dieser Reihenfolge Novo Nordisk und dann GSK und Novartis. Ganz unten in seiner Rangliste stehen Astrazeneca, Roche und Sanofi./la/mis;