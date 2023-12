FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 775 dänischen Kronen belassen. Analyst Emmanuel Papadakis aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Pharmakonzern nach jüngst enttäuschenden Studiendaten zum Abnehm-Wirkstoff Tirzepatide des Konkurrenten Eli Lilly. Alles in allem sehe er die Neuigkeiten neutral und bleibe auf dem Weg ins neue Jahr positiv gestimmt./ck/gl;