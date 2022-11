FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Die Kennziffern des Insulinherstellers seien in etwa so stark wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./edh/ck;