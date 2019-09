ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 dänische Kronen belassen. Das Thema Fettleibigkeit könnte dem Pharmakonzern ein neues Wachstumsfeld bescheren, derzeit lasse dich dies aber noch nicht sicher sagen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 01:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.