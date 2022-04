NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis angesichts einer verkündeten Restrukturierung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Analyst Richard Vosser beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem mit der Zusammenführung der Geschäftseinheiten Pharma und Onkologie. Die erhofften Einsparungen von etwa einer Milliarde US-Dollar könnten den operativen Gewinn (Ebit) mittelfristig um vier Prozent steigern, rechnete der Experte vor. Er sieht die Ankündigungen insgesamt positiv./tih/jha/



