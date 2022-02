NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Analyst Richard Vosser bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die beiden Private-Equity-Firmen Blackstone und Carlyle Group in Gesprächen über ein mögliches gemeinsames Angebot für die Generika-Einheit Sandoz des schweizerischen Arzneimittelherstellers seien. Diese könnte demnach mit circa 25 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Auf Basis der Wertsumme der einzelnen Teile gebe es damit für die Novartis-Aktien einen Bewertungsspielraum von etwa fünf Prozent nach oben./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 13:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 13:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.