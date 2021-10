NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Seine Gewinnprognose (EPS) für den Pharmakonzern liege zwei Prozent über der durchschnittlichen Marktschätzung, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal. Mit Änderungen an den Jahreszielen rechnet er aber nicht. Ein gutes Quartal dürfte aber ausreichen, um die Aktien positiv zu bewegen, so der Experte./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 20:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 00:15 / BST



