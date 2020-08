NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 84 auf 82 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe zwar seine kurzfristigen Schätzungen für den Schweizer Pharmakonzern angehoben, um Wechselkurseffekten Rechnung zu tragen und den begrenzten Einfluss von Covid-19 zu modellieren, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einem Zeithorizont über 2020 hinaus jedoch seien die Aussichten im Hinblick auf diverse Produkteinführungen und Preisdruck aus China leicht gesenkt worden./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 22:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.