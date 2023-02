FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Der Erfolg des Cholesterinsenkers Leqvio bleibe entscheidend für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei aber auch eine gewisse Vorsicht angebracht, was sich in seinem Verkaufsvotum für die Aktie widerspiegele./mf/tav;