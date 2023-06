ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die auf der Asco-Krebskonferenz (American Society of Clinical Oncology) vorgestellten Daten aus der Phase-III-Studie "Natalee" seien solide, aber nicht besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mittel Kisqali dürfte somit weiterhin ein kurzfristiger Ergebnistreiber sein, doch die Details aus der Natalee-Studie rechtfertigten keine höheren Schätzungen./ck;