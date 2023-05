NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Die auf der Krebsforschungskonferenz Asco erwarteten Daten zur Natalee-Studie zum Krebsmittel Kisqali könnten für Anleger eine bittere Pille werden mit Blick auf Wirksamkeit des Mittels und auch die kommerziellen Chancen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek;