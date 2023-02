NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Höhere Umsätze des Pharmakonzerns mit mehreren wichtigen Produkten hätten die Schwäche des Medikaments Cosentyx ausgeglichen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus richte sich auf das zweite Halbjahr, wenn etliche Studiendaten zu Produkten veröffentlicht werden./bek/jha/;