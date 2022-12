NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Er bleibe zwar insgesamt vorsichtig gestimmt für die Aktie des Schweizer Pharmaherstellers, aber der Arzneistoff Pluvicto sei ein wichtiger Wachstumswert, der ihn zuversichtlich stimme, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek;