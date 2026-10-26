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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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27.10.2026 08:15:30

Novartis Market-Perform

Novartis
130.47 CHF 2.81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 132,84 Franken belassen. Dank einer überraschend guten Entwicklung der Margen habe der Pharmakonzern den Ausblick für den operativen Gewinn anheben können, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass die Schweizer die Phase-III-Studie mit Remibrutinib bei generalisierter Myasthenia gravis (gMG) eingestellt haben, überrasche zwar, allerdings seien die Markterwartungen in dieser Indikation nicht sonderlich hoch gewesen./mis/rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Market-Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
132.84 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
127.48 CHF 		Abst. Kursziel*:
4.20%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
130.47 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1.81%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
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