Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 132,84 Franken belassen. Dank einer überraschend guten Entwicklung der Margen habe der Pharmakonzern den Ausblick für den operativen Gewinn anheben können, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass die Schweizer die Phase-III-Studie mit Remibrutinib bei generalisierter Myasthenia gravis (gMG) eingestellt haben, überrasche zwar, allerdings seien die Markterwartungen in dieser Indikation nicht sonderlich hoch gewesen./mis/rob/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
132.84 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
127.48 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.20%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
130.47 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.81%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
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