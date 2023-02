Novartis 79.42 CHF -0.33% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis nach "soliden Zahlen" auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das vierte Quartal des Pharmakonzerns sei solide gewesen und der Ausblick habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihrer Ansicht nach muss Novartis unter Beweis stellen, dass es in Produkt-Pipeline Fortschritte gibt, um ab dem Jahr 2025 vom fehlenden Wachstum abzulenken./tih/ngu;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 14:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



