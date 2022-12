NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 106 Franken belassen. Analyst Keyur Parekh verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf positive Daten des Pharmakonzerns in einer Phase-III-Studie mit dem Kandidaten Iptacopan. Der primäre Endpunkt der Untersuchung sei erreicht worden./ck/bek;