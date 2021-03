NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Papiere von Novartis nach ersten Daten aus der Phase-III-Studie Vision mit einem Kursziel von 106 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen. Es sei positiv, dass die Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von 177Lu-PSMA-617 bei Patienten mit einer bestimmten Form von Prostatakrebs (mCRPC) im Vergleich zur besten Standardtherapie ihre Ziele erreicht habe, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse ermöglichten dem Pharmakonzern die Ausweitung seines Radioligand-Therapieportfolios. Für 2025 rechnet Parekh mit einem Umsatzbeitrag durch Lu-PSMA-617 von 500 Millionen US-Dollar, was ein Prozent des Gesamtumsatzes wäre./ck/ag



