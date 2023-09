FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Pharmakonzern sei nach neuen Langzeitdaten aus Orion-8, einer offenen Phase-III-Studienerweiterung Leqvio, weiter auf der Jagd nach der Wende, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der cholesterinsenkende Wirkstoff, der als Injektion verabreicht werde, habe zwar in den Augen vieler Anleger nach der stockenden Markteinführung und wegen jüngst aufgekommener Konkurrenz durch orale Mittel an Bedeutung verloren, sei aber dennoch wichtig./ck/mis;