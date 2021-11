NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 100 auf 95 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Roche-Aktienpakets sei zu begrüßen, da er die Struktur von Novartis nach der Ausgliederung von Alcon weiter vereinfache, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit habe der Pharmakonzern eine reich gefüllte "Kriegskasse" für neue Deals./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 16:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.