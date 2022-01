FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group von 46 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Verbindungstechnik-Spezialist dürfte einen vorsichtigen Ausblick auf 2022 geben, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In einem besseren Marktumfeld sollten angesichts des bestehenden Selbsthilfepotenzials von Norma mittelfristig auch wieder Margen von über 16 Prozent möglich sein./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 13:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 13:49 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.