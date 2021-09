FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach reduzierten Margenzielen von 55 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Der Schritt des Herstellers von Verbindungstechnik könne wieder gewonnenes Investorenvertrauen kosten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet aber damit, dass es sich bei den in diesem Jahr belastenden Faktoren um einmalige Effekte handelt./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 16:31 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2021 / 16:36 / MESZ



