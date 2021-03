MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen für 2020 und einem Ausblick auf 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aussagen zum neuen Jahr bezeichnete Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als ausgesprochen zuversichtlich. Trotz des zuletzt starken Kursanstiegs seien die Papiere des Herstellers von Verbindungselementen noch immer attraktiv bewertet. Trotz der Kurserholung liege dieser noch immer um mehr als 40 Prozent unter dem Rekordhoch von 2018./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 07:47 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



