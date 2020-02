MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group vor der Veröffentlichung von Eckdaten für 2019 von 42 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Er rechne bei dem Hersteller von Verbindungstechnik im neuen Jahr mit einem herausfordernden Marktumfeld, was in seinem Modell zu etwas niedrigeren Schätzungen führe, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien blieben aber unterbewertet. Der Experte rechnet mit einer graduellen Verbesserung der Profitabilität./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 16:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 16:23 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.