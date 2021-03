NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 20,70 auf 26,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Zielvorgaben des Windturbinenherstellers für das laufende Jahr lägen über den Markterwartungen, schrieb Analyst Rakesh Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu komme, dass der Auftragseingang und der Aufbau einer Windfarm in Australien auch für das kommende Jahr Gutes versprächen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.