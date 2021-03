HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen von 21 auf 30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe im Corona-Jahr 2020 trotz aller Belastungen Zukunftsinvestitionen umgesetzt und die Ziele erfüllt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Ziele für 2022 bestätigt worden. Die Auftragsentwicklung in den nächsten Jahren dürfte angesichts des zum Erreichen der Klimaziele notwendigen weltweiten Ausbaus der Windenergie weiter positiv sein./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 14:39 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 14:50 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.