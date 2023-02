NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Medienbericht über ein Papier der Deutschen Energie-Agentur (DENA) auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Agentur fordere eine Neuausrichtung der Energiepolitik, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ziel ist es, die Strom-Produktionskapazität mit wichtigen Unterstützungsmaßnahmen zu erhöhen./tih/ajx;