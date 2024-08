NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 120 auf 125 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Sofie Peterzens erhöhte ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2024 bis 2026. Die Aktie der skandinavischen Bank sei dennoch zu hoch bewertet, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./niw/edh;