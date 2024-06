NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nordea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen belassen. Analystin Sofie Peterzens nahm nach einer Telefonkonferenz vor den Zahlen der Bank für das zweite Quartal nur geringfügige Änderungen an ihrem Bewertungsmodell vor, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervorgeht./ajx/bek;