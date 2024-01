NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nordea von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analystin Sofie Peterzens begründete ihr negatives Anlagevotum für die nordeuropäische Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit sinkenden Kapitalerträgen und einer ungünstigeren Gewinndynamik in Erwartung sinkender Zinsen./edh/ajx;