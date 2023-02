NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 135 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die skandinavische Bank habe solide abgeschnitten, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zinsüberschuss und die Kreditverluste hätten jeweils positiv überrascht./la/he;