NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Die Ereignisse in den USA in den vergangenen Monaten könne eine europäische Kapitalmarktunion wahrscheinlicher machen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Mittwoch vorliegenden Bankensektorstudie. Eine Deregulierung und teilweise Rücknahme tarifärer Hemmnisse innerhalb der Europäischen Union über eine Kapitalmarktunion könne am Ende die Devise "Making Europe Great Again" tragen. Aus den zunehmenden Volatilitäten an etlichen Märkten könnten zudem Umsatzchancen für den Bankensektor resultieren. Nordea zähle zu den Banken, die beim Nettozinsertrag überdurchschnittlich von sinkenden Kapitalmarktzinsen betroffen wären./bek/mis;