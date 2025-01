NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 12,40 auf 13,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal der skandinavischen Bank sei solide gewesen und das Momentum halte im neuen Jahr an, schrieb Analyst Alexander Demetriou in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/edh;