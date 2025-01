ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Das Kursziel hob Analyst Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie von 145 auf 146 schwedische Kronen an. Auch wenn sich die Markterwartungen an den Nettozinsüberschuss der Bank als etwas zu hoch erweisen könnten, blieben die Akten attraktiv bewertet, schrieb Ekblom./mis/ck;