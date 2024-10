NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Die finnische Bank habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Analyst Alexander Demetriou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders positiv sei der unerwartet frühe Aktienrückkauf./edh/bek;