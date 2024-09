NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Nordea sei eine der wenigen nordeuropäischen Banken mit positiver Dynamik beim Gewinn je Aktie in den kommenden Jahren, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch unter Bewertungsaspekten erscheine Nordea attraktiv./ajx/edh;