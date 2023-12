ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Zinssenkungen kämen nun früher als gedacht, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie nach den jüngsten Notenbank-Entscheidungen. Europäische Banken schienen so aufgestellt zu sein, um in diesem Umfeld gut klazukommen. Die Bewertungen implizierten derzeit Zinsraten unter dem vom Markt angenommenen Niveau und seien entsprechend attraktiv./ajx/gl;