FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die nordische Bank habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Kazim Andac in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schätzungen am Markt für den Gewinn je Aktie könnten nun etwas steigen./bek/gl;