NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Nach der Senkung der Jahresziele durch den Telekomausrüster habe er seine Schätzungen insbesondere für 2023, aber auch für 2024 reduziert, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Finnen verfügten aber über eine starke Bilanz, die sie für Aktienrückkäufe nutzen dürften, um die Anleger bei der Stange zu halten. Zudem rechne er mit einer Verbesserung der operativen Entwicklung./gl/edh;