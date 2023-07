NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach vollständigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Resultate des Netzwerkausrüsters entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entscheidend für den Anlagehintergrund der Aktie seien die Investitionen der US-Telekomunternehmen, die nach Einschätzung des Marktes schwach bleiben dürften./gl/mf;