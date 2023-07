NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Tatsache, dass der Telekomausrüster es für nötig gehalten habe, sein Umsatzziel für 2023 um 6,3 Prozent zu senken, zeige, dass sich die Absatzmärkte nach Ansicht der Finnen seit der letzten Prognose grundlegend verändert hätten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/gl;