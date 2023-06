NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster gewinne Marktanteile im Bereich der Mobilfunktechnologie, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei jedoch Vorsicht geboten wegen nachlassenden Schwungs im Geschäft mit Komponenten für Netzwerk-Infrastruktur. Er glaubt, dass die Resultate die Markterwartungen knapp verfehlen./tih/ajx;