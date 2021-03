NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nokia anlässlich eines Kapitalmarkttages auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Die Kommentare des Netzwerkausrüsters zum Geschäftsverlauf in diesem Jahr lägen größtenteils im Rahmen der Markterwartungen und bedeuteten eine deutliche Verbesserung gegenüber 2020, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Mit ihren Investitionen könnten die Finnen neue Geschäftsfelder etwa im Bereich der virtualisierten Netzwerkelemente (Open RAN) erschließen./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.