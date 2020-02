ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nokia vor den am 6. Februar erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,85 Euro belassen. Im Quartalsvergleich dürften die Umsätze im Schlussviertel 2019 des Netzwerkausrüsters kräftig gestiegen, im Jahresvergleich aber leicht rückläufig sein, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2020 habe Nokia die Latte bereits niedriger gelegt, doch da immer mehr Länder in den kommenden zwei Jahren den 5G-Standard einführten, erwarte er, dass Produktverzögerungen und zusätzliche Kosten für eine potenzielle Margenerholung Risiken darstellten./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 12:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.