NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 3,75 Euro gesenkt. Der Netzwerkausrüster habe seine Gewinnprognose für 2020 erheblich nach unten geschraubt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshpande wertete aber vor allem negativ, dass die Finnen nun die Dividendenzahlung zunächst aussetzen wollen, obwohl sie jüngst wieder Barmittelzuflüsse (FCF) verzeichnet hätten. Die Anleger dürften sich nun kurzfristig anderweitig orientieren./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 22:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.