NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia nach einer Gewinnwarnung von 6,00 auf 4,50 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gesenkten Jahresziele des Netzwerkaurüsters gingen auf Konjunkturunsicherheiten insbesondere in Nordamerika zurück, welche zu Projektverzögerungen und einem Abbau von Lagerbeständen führten, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Schwäche in Nordamerika und die Lagerbestands-Problematik seien zuvor schon für den Bereich mobile Netzwerke signalisiert worden, beträfen nun aber wohl auch die Netzwerk-Infrastruktur. Menon senkte daher seine Schätzungen für die Finnen./gl/tih;