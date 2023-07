NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Analyst Janardan Menon bemängelte in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung die reduzierten Jahresziele des finnischen Telekomausrüsters. Der Umsatz verfehlte seine Prognose, die operative Marge fiel hingegen besser als von ihm erwartet aus./edh/gl;