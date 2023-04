NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,00 Euro belassen. Der Ausblick des Netzwerk-Ausrüsters bestehe aus vielen Variablen, sodass es schwierig sei, die Margentrends klar zu erkennen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die operativen Trends seien aber positiv./ck/bek;