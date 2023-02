NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Auf der Mobilfunkmesse in Barcelona habe der Netzwerkausrüster weitere Hinweise darauf geliefert, dass er mit der Konkurrenz technisch mindestens auf auf Augenhöhe sei, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut der Aktie dank Marktanteilsgewinnen und steigender Margen über etliche Jahre hinweg eine überdurchschnittliche Kursentwicklung zu./gl/tih;