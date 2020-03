FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Nokia anlässlich des bevorstehenden Chefwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Pekka Lundmark habe einen guten Ruf in Finnlands Geschäftswelt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie von Analyst Robert Sanders hervor. An der Turnaroundstory des Netzwerkspezialisten werde sich aber wohl nicht viel ändern./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 06:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.