NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 152 auf 146 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Mit seiner Erwartungen eines Quartalsgewinns je Aktie von 0,69 US-Dollar liege er einen Tick über dem Marktdurchschnitt, ebenso beim Umsatzwachstum mit der Prognose von 3,2 Prozent, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/bek;